- Ukraińskie drony latają nad głowami jak muchy - skarżył się Władimir Putin i dodawał, że maszyny nękają rosyjskich żołnierzy na froncie. Systematyczne ataki statków bezzałogowych i wyrządzane przez nich zniszczenia zaobserwowało także brytyjskie MON. W raporcie podkreślono, że doprowadziło to do pogorszenia zdolności Rosji do obrony przestrzeni powietrznej wokół Krymu.