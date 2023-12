Ukraina może być zmuszona odroczyć płace dla urzędników państwowych i wypłaty emerytur milionom swoich obywateli , jeśli UE i USA nie dostarczą obiecanej pomocy finansowej na początku przyszłego roku - ostrzega wicepremier i minister gospodarki Julija Swyrydenko , którą cytuje "Financial Times".

Wsparcie dla Ukrainy nie dotarło. Republikanie i Orban mówią jednym głosem

Wniosek administracji prezydenta USA Joe Bidena o finansowanie w wysokości 60 miliardów dolarów napotkał w impasie w Kongresie , a tymczasem Węgry zawetowały proponowany czteroletni pakiet wsparcia o wartości 50 miliardów euro. Przywódcy UE spotkają się ponownie 1 lutego, aby spróbować pokonać opór Budapesztu. Trwają także alternatywne plany skierowania do Kijowa 20 miliardów euro z pominięciem hamulcowego, jakim jest Viktor Orban .

Kijów próbuje oszczędzać środki i zmieniać priorytety wydatków od września, kiedy to poparcie ze strony Zachodu zaczęło wyraźnie słabnąć. Ukraina zwiększyła podatek od nadzwyczajnych zysków nałożonych na banki do 50 proc. i przeniosła dochody z dodatkowego podatku dochodowego w wysokości 1,5 proc. z władz lokalnych do władz centralnych. Wicepremier podkreśla jednak, że budżet już teraz boryka się z niedoborami.