Choć kluczowe decyzje w USA, dotyczące sprzętu dla Ukrainy, przyniosły naszym sąsiadom poczucie ulgi, to sytuacja na wschodnim froncie wciąż pozostaje niezwykle trudna. W ostatnim czasie głośno mówi się o zaciętych walkach w rejonie Charkowa , który jest przez okupanta intensywnie ostrzeliwany.

"Nowej ofensywy Rosji przez północno-wschodnią granicę Ukrainy spodziewano się od miesięcy , mimo to stacjonujący tam żołnierze zostali zaskoczeni " - ocenia surowo "The Washington Post".

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zaskoczyli w Charkowie

Amerykańska gazeta cytuje obrońców Ukrainy, którzy przyznają, że i wróg stał się "mądrzejszy i bardziej dostosowany". Zniknął "ostry kontrast", kiedy to Rosjanie popełniali mnóstwo błędów i mieli braki technologiczne.

Ukraina. Rosja idzie na Charków. "Zmarnowaliśmy pół roku"

W obliczu dramatycznie skomplikowanej sytuacji na froncie pojawiać mają się pytania o zdolność Ukrainy do obrony. "Nie tylko o to, czy Kijów zdoła spełnić obietnicę o wypędzeniu najeźdźcy z kraju, ale też o to, czy Rosja wkrótce nie obezwładni ukraińskich sił i nie zajmie więcej terytorium" - analizuje "WP".