Ukraińscy urzędnicy mieli w kontakcie ze swoimi zachodnimi kolegami stać się bardziej otwarci na inne rozwiązania . Według "Financial Times" w kuluarowych rozmowach pojawiła się kwestia porozumienia z Rosją o zawieszeniu broni, w ramach którego wojska rosyjskie miałyby pozostać na zajętych terytoriach . Ukraina oczekiwałaby jednak wówczas od Zachodu " realnych gwarancji bezpieczeństwa " - a więc zapewnienia, że w przypadku złamania porozumienia przez Moskwę, Ukraina nie będzie broniła się sama.

Co więcej, przedstawiciele Kijowa w Nowym Jorku mieli podkreślać pilność zawarcia takich ustaleń .

Wojna Ukraina - Rosja. "Kijów na granicy swoich możliwości"

Jak podkreślił dziennik, prócz rosnących strat wzrasta również presja zewnętrzna na rozpoczęcie negocjacji , podczas których Kijów może być zmuszony do "bolesnych ustępstw".

Wojna w Ukrainie. Andrij Sybiha "bardziej pragmatyczny"

- Coraz bardziej otwarcie rozmawiamy o tym, jak to się skończy i z czego Ukraina będzie musiała zrezygnować, aby uzyskać trwałe porozumienie pokojowe - mówi jeden z dyplomatów obecny w Nowym Jorku. - To jest znacząca zmiana w porównaniu z tym, co było pół roku temu, kiedy takie rozmowy były tematem tabu - dodaje.