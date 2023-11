- Potrzebujemy trzech zwycięstw. Pierwsze to zwycięstwo w Kongresie USA. To jest wyzwanie, niełatwe, ale Ukraina robi wszystko, co w jej mocy - powiedział Wołodymyr Zełenski na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkewiczsem.