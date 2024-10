Wojna w Ukrainie. Kijów powinien brać przykład z Izraela? Chodzi o planowanie ataków

Jak czytamy, Kijów mógłby zastosować taktykę, którą prowadzą IDF, co pozwoliłoby mu uzyskać przewagę nad okupantami. Polega ona na koncentracji wysiłków na identyfikacji i atakowaniu kluczowych rosyjskich dowódców i aktywów. Mogłoby to zmienić przebieg wojny , zakłócając spójność Moskwy na froncie. Ponadto Rosjanie musieliby stale dokonywać "przeglądu" na najwyższych szczeblach, obsadzając stanowiska nowymi osobami.

Wojna w Ukrainie. Zmiana działania może przynieść "druzgocąco skuteczne rezultaty"

Dalej na łamach "The Kyiv Post" czytamy, że dzięki integracji ataków z powietrza, lądu oraz tych cybernetycznych, Izrael był w stanie prowadzić swoje działania na kilku płaszczyznach jednocześnie. To - zdaniem Christie - kolejny wzór, z jakiego mogłaby skorzystać Ukraina na swoim polu walki. Pozwoliłoby to zoptymalizować Kijowowi swoje systemy dowodzenia i kontroli, a także połączyć zasoby wywiadowcze z precyzyjnymi uderzeniami. Co więcej, mogłoby to ograniczyć liczbę ofiar cywilnych.