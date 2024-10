Ukraina członkiem NATO? Co najmniej siedem krajów przeciw

Niemcy i Stany Zjednoczone nie są jedynymi państwami, które blokują zaproszenie Ukrainy do NATO. Dołączenie do Sojuszu to najważniejszy punkt "planu zwycięstwa" zaprezentowanego przez Wołodymyra Zełenskiego. Wśród przeciwników takiego rozwiązania znalazły się m.in. Belgia i Hiszpania.