W poniedziałek Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał w mediach społecznościowych nowe informacje na temat operacji "Śluza" , za pomocą której Mińsk we współpracy z Moskwą wywołały kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unii Europejskiej , a dokładnie na granicach z Polską, Litwą oraz Łotwą . "Dobrą wiadomością jest to, że znając mechanizmy potrafimy się obronić przed dezinformacją " - przekonują wojskowi.

Granica z Białorusią. Sztab Generalny ujawnia nowe fakty. "Pierwsza faza wojny"

"Wykorzystuje się tutaj dużą grupę cywili, najczęściej będących także ofiarami wprowadzenia w błąd, co do intencji agresora, służą oni do związania sił zaatakowanego państwa i niemożności podjęcia innych działań obronnych. Presji migracyjnej towarzyszą także działania propagandowe i dezinformacyjne" - wyjaśnia wojsko. W komunikacie wskazano, że zarówno Białoruś, jak i Rosja "ukrywają, że są organizatorem i zarządcą tego procederu, a ruchy na granicy uznają za samoistne wydarzenia". "Na hybrydowe sprawstwo ataku, wskazują polskie służby i polski aparat polityczno - dyplomatyczny" - czytamy.