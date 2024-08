Karolina Wasilewska, rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara , opublikowała we wtorek na portalu X fragment dokumentu, stanowiący podsumowanie dotychczasowych prac Komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich. Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią, dokument został zatytułowany jako "Sprawozdanie częściowe pierwsze Komisji ds. wpływów rosyjskich i białoruskich" . Oprócz podsumowań, zawarto w nim także ramy działań komisji.

- Kolejne działania będą podejmowane w następnych miesiącach i tak, jak zapowiedział pan premier, później opublikowany zostanie szczegółowy raport - powiedziała Wasilewska, dodając, że wspomniany przez Donalda Tuska raport "będzie zawierać wszystko, co uda się ustalić w międzyczasie".

Tak działała słynna komisja. Dwa kluczowe kryteria

Mowa o latach 2004-2014 , czyli okresie "przed upowszechnieniem sieci społecznościowych"; latach 2014-2022, tj. "okresie wojny hybrydowej w Ukrainie i występujących wtedy punkty zwrotne/ciężkości, w szczególności od listopada 2021 r., gdy polskie władze zostały poinformowane o planie agresji na Ukrainę, do wybuchu wojny do 24 lutego 2022 roku"; oraz latach 2022-2024 , będących okresem pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę przy wsparciu politycznym i terytorialnym Białorusi.

Komisja ds. wpływów rosyjskich i białoruskich. Donald Tusk zapowiedział dalsze kroki

- Trochę czasu nam to zajęło, bo trzeba było certyfikować wszystkich członków komisji, pełny dostęp do materiałów klauzulowanych, zbudowanie harmonogramu prac, identyfikacja zasobów archiwalnych, dokumentalnych, do których będą chcieli dotrzeć członkowie komisji - powiedział Tusk. Jak dodał, dotychczas od początku czerwca odbyły się 24 spotkania grupy.