W autorskim artykule opublikowanym przez Bloomberga emerytowany, amerykański wojskowy porównał sytuację Ukrainy z Koreą Południową . Jego zdaniem, należy brać przykład z tego kraju, a dokładniej sposobu, w jaki doprowadził do zakończenia wojny z Północą .

Stavridis twierdzi, że doprowadzenie do rozmów pokojowych i zawieszenie wojny , nawet bez jej oficjalnego zakończenia, będzie korzystne dla Ukrainy. Władze w Kijowie będą mogły się wówczas skupić na odbudowie gospodarki kraju, która w pierwszym etapie będzie pobudzana przez środki finansowe z krajów Zachodu.

Dodatkowo przy tego typu rozwiązaniu możliwe będzie, zdaniem byłego dowódcy sił NATO w Europie, ściągnięcie do Kijowa setek miliardów dolarów z rosyjskich funduszy, które zostały objęte sankcjami.

Wojna w Ukrainie. Żelazne gwarancje bezpieczeństwa

Według wojskowego, nie ma żadnego problemu w przyjęciu Ukrainy w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. By doszło do potencjalnego starcia NATO - Rosja musi bowiem zaistnieć zbiorowa decyzja wszystkich członków. Nie jest to działanie automatyczne.