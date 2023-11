O problemach Rosjan na froncie pisze amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Sprawozdawcy powołują się w najnowszej aktualizacji na wnioski i rozważania rosyjskich blogerów wojennych. Ci oceniają, że szeroko zakrojone szturmy na pozycję Ukraińców wskazują na wyzwania, z jakimi musi mierzyć się Federacja Rosyjska.

Według internetowych, kremlowskich analityków Rosjanie intensywnie atakują Ukraińców, by zniwelować problemy wynikające z wojny pozycyjnej. Według nich takie działanie nie przyniesie jednak rezultatów.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie walczą z problemami. Do walk rzucają piechotę

Jeden z blogerów zauważył przy tym, że palącym problemem jest brak możliwości wyszkolenia i wykorzystania odpowiedniej liczby członków wojskowego personelu, co mogłoby przełożyć się na jakieś postępy. ISW powołuje się także na słowa innego blogera, który pisze wprost o " renesansie rosyjskiej piechoty ".

Według niego odzwierciedla to skalę strat, jakie Rosjanie ponoszą w napastniczej wojnie przeciwko Ukrainie. We wpisie bloger krytycznie ocenić miał również poziom rosyjskiej koordynacji działań na froncie, które doprowadziły do tego, że Rosja musi polegać na taktyce szturmowej.