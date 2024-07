Wojna na Ukrainie. Rosja ma problem z dostawami na Krym. Powodem zniszczony prom

Prom Sławianin typu Ro-Ro ma największą przepustowość spośród trzech maszyn tego rodzaju, które odpowiadają za tranzyt przez Cieśninę Kerczeńską. Jak dodano, dwa takie promy zostały uszkodzone w wyniku ukraińskich ataków w maju tego roku. Sławianin został oddany do użytku i był jedynym promem Ro-Ro, z którego korzystali Rosjanie i który mógł służyć im do dostarczania dostaw na półwysep. Najprawdopodobniej transportował on gaz LPG "do klientów na Morzu Czarnym".