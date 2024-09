Putin straszy Zachód. "Rosja osiągnie wszystkie cele"

Rosja. Władimir Putin krytykuje kraje Zachodu

- Rosja osiągnie wszystkie cele, które postawiła sobie w Ukrainie - stwierdził Władimir Putin w nagraniu. Rosyjski przywódca powtórzył swoją wersję wysłania wojsk do Ukrainy. Przekonywał, że to ochrona rosyjskojęzycznych obywateli przed władzami w Kijowie. Jak dodał jej celem (Kijowa - red.) było "odcięcie ich na zawsze od Rosji, ich historycznej ojczyzny".

Putin potępił jednocześnie "zachodnie elity", które - jego zdaniem - "zamieniły Ukrainę w swoją kolonię i bazę wojskową". Kremlowski przywódca zarzucił krajom Zachodu "wrogość do wszystkiego, co rosyjskie".

- Dziś walczymy o bezpieczną, dostatnią przyszłość dla naszych dzieci i wnuków - powiedział do rodaków. Pogratulował im zjednoczenia z nowymi regionami.

Dzień Zjednoczenia z Rosją

Rosja od 23 do 27 września 2023 r. zorganizowała nielegalne referendum na czterech okupowanych regionach Ukrainy . W obwodach chersońskim i zaporoskim pytano o wyjście z Ukrainy, ogłoszenie niepodległości i dołączenie do Rosji. Z kolei w tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej było tylko jedno pytanie dotyczące zjednoczenia się z Rosją.

Donieck i Ługańsk to ukraińskie miasta od 2014 okupowane przez prorosyjskich separatystów którzy ogłosili je stolicami tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W 2022 r. zostały nielegalnie anektowane w skład Rosji . Decyzja została potępiona m.in. przez kraje UE, NATO. Również Zgromadzenie Ogólne ONZ potępiło w październiku 2022 r. Rosję w sprawie aneksji ukraińskich terytoriów.

Rosja planuje zwiększyć wydatki na wojnę

29 września Gabinet Ministrów Rosji zatwierdził projekt budżetu federalnego na lata 2025-2027 i do 1 października przedstawi go Dumie Państwowej. Projekt budżetu zakłada, że dochody federalne Rosji w 2025 r. wzrosną w porównaniu z 2024 r. o prawie 12 proc., a udział dochodów z ropy i gazu w budżecie federalnym wzrośnie do 73 proc.