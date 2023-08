Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału we wrześniowym szczycie G20 w Indiach. Dyktator o swojej decyzji poinformował premiera Indii, któremu przekazał ją przez telefon. Oznacza to, że rosyjski prezydent skapitulował i nie spotka się z zachodnimi przywódcami po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę, co miał intensywnie rozważać. Informowały o tym amerykańskie media, pisząc, że Putin chce zakończyć okres izolacji, a także "zaistnieć w środowisku międzynarodowym" przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.