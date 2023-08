Władimir Putin rozważa udział we wrześniowym szczycie G20 w Indiach, ponieważ - przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji - pragnie ponownie "zaistnieć w środowisku międzynarodowym" - podają nieoficjalnie media. Jak podkreślają eksperci, przywódca ma upatrywać w tym wydarzeniu szans dla siebie, ale równocześnie zdaje sobie sprawę z "zagrożeń", jakie najprawdopodobniej go spotkają. Były wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Fiodorow mówi wprost: - On nie chce być w sytuacji, w której siedzi z zachodnimi przywódcami, a oni po prostu go oskarżają.