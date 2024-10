Pomaga Trumpowi kosztem Ukrainy. Media wprost o działaniach Orbana

- Oni ( Węgry - red.) nie dbają o to, że Europa musi płacić więcej. Chodzi o to, by pomóc Trumpowi - miał powiedzieć dziennikarzom "Politico" unijny dyplomata.

Węgry blokują sankcje dla Rosji. Ukraina czeka na pożyczkę

Waszyngton nalega tymczasem na to, aby UE przedłużyła okres odnawiania się sankcji do 36 miesięcy. Obecne zasady wymagają, aby sankcje były odnawiane co każde sześć miesięcy, a to zwiększa prawdopodobieństwo odmrożenia aktywów przez pojedynczy kraj i może skutkować koniecznością sięgnięcia do kieszeni europejskich podatników w celu spłaty pożyczki.