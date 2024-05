Polska powinna bronić ukraińskiego nieba? Zełenski jest pewny

Na temat bezpieczeństwa nieba nad Ukrainą Wołodymyr Zełenski mówił w rozmowie z Reutersem. Polityk zwrócił uwagę, że w ostatnich miesiącach polskie samoloty wojskowe kilkukrotnie wysyłane były w powietrze, by monitorować ruch rosyjskich rakiet wystrzeliwanych na cele w Ukrainie.

- Kiedy latają rakiety, polskie samoloty wznoszą się, ale nie zestrzeliwują rosyjskich rakiet. Czy mogą to zrobić? Jestem pewien, że tak . Czy to jest atak państw NATO , zaangażowanie (w wojnę - red.)? Nie - podkreślił.

Wojskowy stwierdził, że rozmowy na ten temat już się toczyły , a sprzętem, który mógłby być do tego wykorzystywany byłyby systemy Patriot.

- Oczywiście teoretycznie i technicznie taka możliwość mogłaby istnieć, skoro Polska posiada systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu, w szczególności systemy Patriot. Wymaga to jednak woli politycznej i jest to raczej rozmowa naszego korpusu dyplomatycznego z najwyższymi władzami, które mogą się na to zgodzić - przekonywał.