O dwuznacznym podejściu kremlowskiej administracji piszą analitycy ISW. Amerykański think-tank ocenia, że urzędnicy z jednej strony chcą wpłynąć na międzynarodowe wysiłki mediacyjne w sprawie wojny w Ukrainie, z drugiej strony demonstrują niechęć do rozmów "w dobrej wierze z Kijowem". Do takich wniosków badacze doszli po poniedziałkowej wizycie rosyjskiego szefa MSZ w Arabii Saudyjskiej.

Siergiej Ławrow - na marginesie spotkania Rady Współpracy Rosja - Zatoka Perska - spotkał się ze swoimi odpowiednikami z Brazylii oraz Chin. Zarówno Brasilia, jak i Pekin wspólnie forsują sześciopunktowy plan pokojowy pod hasłem "polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego" , który według ISW faworyzuje Moskwę. Zakłada on deeskalację konfliktu, wzywa do rozszerzenia pomocy humanitarnej, potępia użycie broni masowego rażenia i sugeruje zwołanie międzynarodowej konferencji pokojowej uznanej przez obie strony.

Wojna w Ukrainie. Berlin ma zaproponować "ustępstwa terytorialne"

Współpracownik Władimira Putina podczas rozmów w Arabii powielił narrację Kremla sugerującą " niechęć Rosji do negocjowania z Ukrainą w dobrej wierze ", jednocześnie skrytykował niedawne pokojowe propozycje Wołodymyra Zełenskiego. Warunki brzegowe Kijowa polityk określił jako "ultimatum", które nie było nigdy poważnie rozważane przez Moskwę.

Wojna w Ukrainie. Plan pokojowy Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły

Nad swoją wersją planu pokojowego pracuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy wielokrotnie deklarował gotowość do negocjacji pod warunkiem wycofania się wojsk rosyjskich z jego kraju . Swoją autorską strategię zakończenia trwającej od ponad dwóch lat wojny ma przedstawić najpierw trojgu Amerykanów - Joe Bidenowi, Kamali Harris oraz Donaldowi Trumpowi.

I choć twórca "Sługi Narodu" nie ujawnił szczegóły swojego planu, to wspomniał jednak o konieczności ustanowienia konkretnego pakietu obronnego. - Jeśli go otrzymamy, będzie to silny środek odstraszający przeciwko Rosji i będziemy mogli zakończyć wojnę na warunkach dyplomatycznych - dodał Zełenski.