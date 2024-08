Pilna narada zwołana przez Putina. Wspomniał o negocjacjach

Atak Ukrainy. Władimir Putin reaguje. Wskazał na cel Ukrainy

Jak relacjonuje agencja TASS Putin powiedział, że "Kijów wykonuje wolę swoich zachodnich mocodawców". Odniósł się także do tematu budowania przez Ukrainę pozycji negocjacyjnej. - Zbrojne prowokacje na granicy rosyjsko-ukraińskiej ma na celu wzmocnienie pozycji władz w Kijowie w przyszłych negocjacjach - podkreślił.

- Ale o jakich negocjacjach możemy w ogóle mówić z ludźmi, którzy masowo atakują cywilów, infrastrukturę cywilna lub próbują stworzyć zagrożenie dla elektrowni jądrowych - powiedział. - Teraz jest jasne, dlaczego reżim w Kijowie odrzucił nasze propozycje powrotu do rozmów pokojowych - przekonywał. - O czym w ogóle możemy z nimi rozmawiać? - zapytał.

Ukraińska armia prowadzi od wtorku na terenie Rosji działania zaczepne. Ukraińskie jednostki w kilku miejscach wdarły się do obwodu kurskiego. W ciągu kilku dni udało im się zająć wsie i mniejsze miejscowości. Ukraińcy weszli do Rosji piechotą ze wsparciem pancernym i dronowym. Ilość ich sił nie jest znana. Rosyjscy blogerzy wojskowi stwierdzili, że siły ukraińskie zdołały zająć stację w Sudży, przez którą rosyjski gaz jest pompowany do Europy. Rosyjskie dowództwo cały czas przerzuca w ten rejon siły rezerwowe jednocześnie ewakuując ludność z zagrożonych terytoriów.