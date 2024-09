- 144 to nowy absolutny rekord - twierdzi ekspert wojskowy Władysław Selezniow odnosząc się do zmasowanego, ukraińskiego ataku dronowego na cele położone głęboko w Rosji. Bezzałogowce dotarły między innymi do przedmieść Moskwy, gdzie trafiły w cywilno-wojskowe lotnisko Żukowskij.