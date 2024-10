- Dzisiaj przygotowywany jest dwustronny dokument między Ukrainą a Węgrami . Znajduje się tam wiele punktów, które mają usunąć nieporozumienia lub odpowiedzieć na wyzwania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. Chodzi o to, żeby nie podnoszono kwestii mniejszości (węgierskiej w Ukrainie - red.). Ściślej rzecz ujmując, kwestię tę można podnieść, ale należy ją szybko rozwiązać , tak, aby nie było już żadnych sporów między naszymi państwami. Jesteśmy do tego bardzo pozytywnie nastawieni - oświadczył Wołodymyr Zełenski .

Jak dodał, w dokumencie znajdą się również kwestie związane z bezpieczeństwem. - Ostatnią rzeczą, o którą prosimy Węgry, jest to, by nie blokowały zaproszenia Ukrainy do NATO - wskazał Zełenski.