Do końca marca Ukrainie zabraknie pocisków przeciwlotniczych do obrony miast - ocenił "Washington Post", powołując się na dwóch ukraińskich urzędników. Kijów będzie musiał ograniczyć aktywność systemów obrony powietrznej do zestrzeliwania jednego na pięć wrogich pocisków. "Ludzie nie rozumieją, jak zła jest teraz sytuacja na froncie. Morale jest niskie, impet jest niski" - stwierdził rozmówca dziennika.