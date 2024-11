Ambasador Litwy przy NATO Deividas Matulionis oznajmił, że Wilno popiera pomysł Paryża d otyczący ewentualnego wysłania wojsk krajów zachodnich do Ukrainy . Zdaniem dyplomaty, jeśli Francja podejmie taką decyzję, nie potrzebuje na to zgody Sojuszu.

- Mogą to być decyzje krajowe, grupy krajów czy koalicji, która chce przyłączyć się do tej inicjatywy. Nie jest konieczna ani zgoda, ani etykieta (na mundurze żołnierzy - red.) NATO - dodał.

Jednocześnie Matulonis podkreślił, że jak dotychczas możliwość wysłania zachodnich wojsk do Ukrainy to "tylko pomysł", co do którego poszczególne kraje mają różne propozycje. Ambasador zasugerował jednak, że temat ten może zostać ponownie poruszony przez ministrów spraw zagranicznych NATO na przyszłotygodniowym spotkaniu w Brukseli.