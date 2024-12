Naciski z Waszyngtonu. Ostra reakcja Zełenskiego

Z przekazu brytyjskich dziennikarzy wynika, że w ostatnich tygodniach amerykańscy urzędnicy mieli nakłaniać władze w Kijowie do rozpoczęcia wcielania do wojska mężczyzn w przedziale 18-24 lata.

Stanowisko Amerykanów w tej sprawie zostało wypowiedziane także oficjalnie. Zrobił to sekretarz stanu Antony Blinken w Brukseli przy okazji spotkania z ministrami spraw zagranicznych NATO . - Nawet z pieniędzmi, nawet z amunicją, muszą być ludzie na pierwszej linii frontu, aby poradzić sobie z rosyjską agresją - mówił wtedy dziennikarzom.

Później w wywiadzie dla Reutersa zdradził też, że według władz za oceanem Ukraina powinna zacząć wcielać do armii najmłodsza grupę wiekową. - Wielu z nas uważa, że jest to konieczne. W tej chwili osoby w wieku od 18 do 25 lat nie biorą udziału w walce - dodał.