Wojna na Ukrainie. Braki w rosyjskiej armii. Putin może zarządzić mobilizację

Chociaż na linii frontu we wschodniej i południowej Ukrainie Rosja posiada setki tysięcy żołnierzy, nieustannie doświadcza strat personelu. Brak rezerwistów obnaża również niezdolność Moskwy do odparcia ataku sił ukraińskich w obwodzie kurskim i odzyskania kontroli nad regionem. Bloomberg przypomniał, że we wrześniu 2022 roku Władimir Putin nakazał mobilizację 300 tys. żołnierzy, co wywołało panikę wśród osób w wieku poborowym. W związku z tym wielu z nich decydowało się na ucieczkę z kraju.

Wojna na Ukrainie. Moskwa chce zachęcić poborowych. Kuszą pieniędzmi

Sytuacja skłania Federację Rosyjską do zwiększenia wypłat dla żołnierzy kontraktowych - Moskwa liczy, że w ten sposób zwiększy się zainteresowanie i więcej osób zacznie dołączać do armii. Co więcej, zamożniejsze regiony Rosji "wabią" osoby w wieku poborowym, które pochodzą z biedniejszych terenów, aby to właśnie z nimi podpisały umowy, ponieważ to wiąże się z wyższym wynagrodzeniem.