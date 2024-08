Incydent na Białorusi? Łukaszenka: Ukraina naruszyła naszą przestrzeń powietrzną

- Wczoraj białoruskie siły powietrzne zostały postawione w stan najwyższej gotowości . Nazywamy to gotowością numer jeden (...) Podejrzewamy, że że nie jest to pierwszy raz, gdy siły zbrojne Ukrainy naruszyły wszelkie zasady i wkroczyły w przestrzeń powietrzną Białorusi - powiedział Alaksandr Łukaszenka .

Atak Ukrainy. Alaksandr Łukaszenka: Oni nie są gotowi na żaden pokój

- Nieprzyjemne jest to, że Ukraińcy, jak wielokrotnie ostrzegałem, pokazują w ten sposób, że nie są gotowi na żaden pokój i w dalszym ciągu eskalują to napięcie. Dwa dni temu doszło do ataku w kierunku Kurska, gdzie przeszli kilka kilkadziesiąt kilometrów, 30, 35 i już dzisiaj się okopują. No cóż, to jest prowokacja mająca na celu uderzenie w Federację Rosyjską - spointował wschodni satrapa.