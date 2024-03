"Jeśli wojska przybędą znad Sekwany, to ich zniszczenie będzie 'priorytetem' dla rosyjskiej armii" - zapowiedział w najnowszym wpisie Dmitrij Miedwiediew. "Kwestia ich systematycznego niszczenia nie będzie najtrudniejsza" - ocenił. W pewnym momencie zacytował także Aleksandra Puszkina. To kolejna odsłona dyplomatycznego starcia Moskwy z Paryżem po tym, jak prezydent Emmanuel Macron nie wykluczył wysłania w przyszłości wojsk Zachodu do Ukrainy.