Ukraina. Dmitrij Pieskow: "Plan zwycięstwa" grozi wybuchem wojny NATO-Rosja

- Główne tajniki tego "planu" są takie, że on (Wołodymyr Zełenski - red.) chce sformalizować zaangażowanie NATO w starcie w Ukrainy. Taka jest przynajmniej istota tego, co do tej pory dotarło do świata - oznajmił Dmitrij Pieskow.