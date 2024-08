Kolejni mieszkańcy uciekają z obwodu kurskiego. Najnowsze dane

Wszystko wskazuje na to, że film został nakręcony w miejscowości Girei nieopodal masztu telefonii komórkowej . Ukraiński pojazd opancerzony przemieszczał się na północ w kierunku wsi Biłyca . Na filmie wojskowy samochód mijał akurat przystanek autobusowy .

Atak Ukrainy. Kolejne ewakuowane obszary

Wcześniej szef rejonu biełowskiego Nikołaj Wołobujew wezwał miejscową ludność do ewakuacji . "Drodzy mieszkańcy! Sytuacja jest bardzo napięta " - przekazał w komunikacie na Telegram ie, apelując do miejscowych o stawienie się w którymś z dwóch okolicznych punktów zbiórki.

"Zapewnione zostaną autobusy . Ci, którzy nadal pozostają na tym obszarze, są gorąco wzywani do jego opuszczenia" - dodał rosyjski urzędnik.

Atak Ukrainy. Ewakuowano ponad 120 tys. osób

"Poleciłem obwodowemu Ministerstwu Transportu przygotować dodatkowy transport, autobusy są już na służbie w bezpiecznych strefach. Teraz najważniejsze jest to, aby jak najszybciej powiadomić mieszkańców osiedli o możliwości opuszczania terenu... Zwracam się z prośbą do mieszkańców rejonu biełowskiego o stosowanie się do zaleceń władz i organów ścigania" - poinformował Smirnow.