Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy przyznał również, że zaplanowana ofensywa nie została dobrze przeprowadzona. Według niego jednym z podstawowych błędów było dopuszczenie do wojny na wyniszczenie, co doprowadziło do znacznego wykrwawienia się ukraińskiej armii. - To był mój błąd - ocenił, argumentując, że przy tak ogromnych stratach personalnych każdy inny kraj wstrzymałby wojnę, ale nie Rosja, gdzie "życie jest tanie".