Następnie zdecydował się na przeprowadzenie dość odważnych wyliczeń dotyczących myśliwców F-16, które mają trafić do Ukrainy. - Chciałbym zauważyć, że 37 samolotów to prawie dwa razy więcej, niż liczba F-16, które zostaną dostarczone do Ukrainy. Biorąc pod uwagę sposób działania naszych systemów obrony przeciwlotniczej, wyeliminowanie ich zajęłoby około 20 dni - oświadczył Szojgu.