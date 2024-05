Były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Robert Gates gościł w niedzielę w programie Margaret Brennan CBS Face the Nation, gdzie odniósł się do słów prezydenta Francji . Przypomnijmy, Emmanuel Macron w niedalekiej przeszłości mówił, iż nie wyklucza wysłania żołnierzy NATO na wojnę w Ukrainie .

Wojska NATO w Ukrainie? Ważny dyplomata komentuje słowa Macrona

W wywiadzie Gates podkreślił również, że obecnie ważne jest, aby w ciągu najbliższych tygodni Ukraina otrzymała dostawę artylerii, pocisków i sprzętu do obrony powietrznej. Pozwoli to na powstrzymanie rosyjskiej ofensywy na wschodzie kraju oraz ustanowienie silnej linii obrony.

Macron mówił o żołnierzach NATO. Kreml: Niebezpieczny trend

Na początku maja Emmanuel Macron przekazał w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika "The Economist", że chociaż dotychczas Kijów nie prosił o udzielenie bezpośredniej pomocy wojskowej ze strony krajów NATO, to nie należy tego wykluczać, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Głośne słowa prezydenta Francji to nie pierwszy raz, kiedy polityk otwarcie mówił o ewentualnym wysłaniu żołnierzy NATO do Ukrainy. Podobne twierdzenia padły w lutym tego roku. Macron przekazał wtedy, że "zrobią wszystko co trzeba, by Rosja nie mogła wygrać wojny".