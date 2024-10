Elon Musk i Władimir Putin w stałym kontakcie? Media: Od końca 2022 roku

"Mam dostęp do ściśle tajnych informacji, ale muszę powiedzieć, że... powodem, dla którego trzymają je w tajemnicy jest to, że w istocie są bardzo nudne" - powiedział miliarder, cytowany przez "WSJ". Jeden z rozmówców dziennika zwrócił uwagę, że rząd stoi obecnie przed poważnym dylematem, ponieważ jest mocno uzależniony od technologii Muska .

Należący do Muska SpaceX wystrzeliwuje bowiem na orbitę rządowe satelity. Jest także firmą, na której NASA polega przy transporcie astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną i z powrotem. "Nie podoba im się to" - podkreślił rozmówca gazety, odnosząc się do kontaktów Muska z Putinem, jednocześnie dodając, że amerykańska administracja nie wyraziła żadnych zastrzeżeń co do możliwych naruszeń bezpieczeństwa przez miliardera.