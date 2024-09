Wojna w Ukrainie. Donald Trump: Ukrainy już nie ma

- Tych miast już nie ma. Nie ma ich już, a my wciąż dajemy miliardy dolarów człowiekowi, który odmówił zawarcia umowy - Zełenskiemu. Nie ma takiej umowy, która byłaby gorsza, niż sytuacja, którą mają [Ukraińcy - przyp. red.] teraz - powiedział Trump, wielokrotnie podkreślając, że Kijów powinien nawiązać porozumienie z Moskwą , gdy była na to szansa.

Donald Trump obarcza Joe Bidena i Kamalę Harris odpowiedzialnością za tragedię Ukrainy

Jak wskazał Donald Trump, Putin "nie jest aniołem", ale to Joe Biden i Kamala Harris ponoszą odpowiedzialność za dramat, z jakim mierzą się Ukraińcy. - Biden i Kamala pozwolili na to, karmiąc Zełenskiego pieniędzmi i amunicją, jakich żaden kraj nigdy wcześniej nie widział - powiedział, dodając że poprzez deklarację pomocy Ukrainie zamiast zmuszenia jej do oddania części terytorium, obecny prezyden USA "dołożył się do tego wszystkiego".