W piątek Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Ełku.

W czasie prezentacji szef rządu odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej w sprawie embarga na zboże z Ukrainy.

Embargo na zboże z Ukrainy. Mateusz Morawiecki zapowiada

- Przedłużymy zakaz wwozu ukraińskiego zboża, mimo braku zgody KE - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

- Nie będziemy słuchać Berlina, nie będziemy słuchać von der Leyen, Tuska czy Webera. Zrobimy to, bo to jest w interesie polskiego rolnika - dodał szef polskiego rządu. - Tusk z Kołodziejczakiem dostali czarną polewkę, nie załatwili w UE nic - stwierdził.

- Zakaz będzie obowiązywał od dzisiaj, od północy - zapowiedział Morawiecki.

Wcześniej brukselski "rząd" poinformował, że "embargo na ukraińskie zboże do pięciu krajów Unii Europejskiej wygasa 15 września". "Od soboty Ukraina ma wprowadzić skuteczne środki kontroli eksportu czterech zbóż, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiednich państwach członkowskich Unii" - przekazano w komunikacie KE.

Podano również, że Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż. Dodano, że Ukraina ma wprowadzić od 16 września 2023 r. skuteczne środki kontroli eksportu 4 grup towarów, aby zapobiec zakłóceniom rynku w sąsiadujących państwach członkowskich.

W opinii Komisji zniknęły zakłócenia rynku rolnego w pięciu państwach członkowskich, graniczących z Ukrainą.

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września.

Premier Morawiecki komentuje aferę wizową

Podczas spotkania z wyborcami w Ełku premier zaznaczył, że w wyniku kolejnych wyborów wybrana będzie władza nie na cztery lata, ale nawet na 16.

- Chcę przestrzec przed powrotem tego zła które się pleniło przed 2015 rokiem. Władza liberałów Tuska była z gruntu zła. Tusk był jak złodziej. Nic wam nie da, wszystko wam zabierze. Strzeżcie się go, bo ten farbowany lis, chce teraz wrócić z powrotem do władzy. Tylko po to, żeby ludziom żyło się gorzej. On rządzi dla elit, dla tych bogatych i zza granicy. Dla Niemców, Berlina i Brukseli. Taki jest świat, który buduje pan Tusk. Nie możemy na to pozwolić - mówił.

- Nie wiem, czy jest taki teren jak Mazury, który dostarczył takiego usuwania jednostek wojskowych. Nie wiem, czy jest inna ziemia w Polsce, w której zlikwidowano ich tak wiele. Tu, gdzie to wojsko było szczególnie potrzebne. Zawsze jest tu potrzebne, bo niedaleko stąd jest Przesmyk Suwalski. My powołujemy z powrotem brygadę w Węgorzewie. Tu na waszą ziemie przyprowadzamy kupowane najlepsze wyrzutnie rakietowe HIMARS - kontynuował premier.

- Co to jest za władza, która po ataku Rosji na Gruzję likwiduje jednostki wojskowe, a po ataku na Ukrainę likwiduje kolejne. Co to jest za rząd polski, który doktrynę wojenną przyjmuje obronę na linii Wisły - dodawał.

- To był taki rząd, który nie dba o bezpieczeństwo Polaków.Tańczyli tak, jak im zagrali z Berlina, ewentualnie z Brukseli. Nie pozwolimy na to, her Tusk, abyście rozebrali zaporę na granicy z Białorusią. Oni mają ukryte plany, schowane intencje. Chcą tutaj sprowadzić setki tysięcy migrantów całego świata. Zobaczcie co się dzieje na Lampedusie. Oni chcą z Polski zrobić drugą Lampedusę - oznajmił.

Premier odniósł się również do kwestii tzw. afery wizowej. - Nie dajcie się kłamstwom z Tusk Vision Network. Usiłują powiedzieć, że niezgodnie z prawem zostało przyznanych ponad 200 tysięcy wiz. To jest kłamstwo. Wiz, które były przyznawane w nieuczciwym procederze było kilkaset - powiedział. - Pomylić się jakieś tysiąc razy to też jest jakieś osiągnięcie - dodał.



Zaznaczył, że służby działają już w tej sprawie. - My wypalamy nieprawidłowości gorącym żelazem. Kilka osób jest przesłuchiwanych, siedem osób jest zatrzymanych. Tak postępuje uczciwa władza - przekonywał. Jak dodał takich przypadków było zaledwie 150-200.

Więcej informacji wkrótce.