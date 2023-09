W piątek wygasa embargo na eksport ukraińskiego zboża do pięciu krajów UE, w tym Polski. Zakaz nie zostanie przedłużony, bo w ocenie KE w pięciu państwach członkowskich graniczących z Ukrainą "zniknęły zakłócenia rynku rolnego".

Embargo na import z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji zostało wprowadzone przez Komisję Europejską na początku maja w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Tranzyt zbóż przez terytoria tzw. krajów przyfrontowych jest dozwolony.