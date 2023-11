Wielowiekowa tradycja podbojów i grabieży. Rosyjska "doktryna rozwoju" sięga czasów Iwana Groźnego

Tego wszystkiego nie brakuje w Ukrainie, z czego świetnie zdaje sobie sprawę Rosja. Żądza grabieży złóż nie była zapewne głównym powodem inwazji, jednak z pewnością odegrała swoją rolę. Nie brakuje dowodów, że okupant przykłada dużą wagę do eksploatacji zasobów od samego początku tej wojny, czyli 2014 roku. Na ich brak niestety nie można też narzekać po eskalacji konfliktu do regularnej wojny w lutym 2022.

Ukraina może mieć drugie co do wielkości złoża gazu ziemnego w Europie, około 1,2 biliona metrów sześciennych potwierdzonych rezerw (potencjalnie nawet 5,4 biliona metrów sześciennych). Ukraina posiada również do 37 miliardów ton rezerw węgla i 148 kopalń tego surowca.

Kolejny z cennych pierwiastków, na które zapotrzebowanie rośnie w zatrważającym tempie to lit . Najlżejszy z metali jest podstawowym elementem konstrukcji baterii litowo-jonowych. Skok popytu to efekt dynamicznego rozwoju branży samochodów elektrycznych – tylko jeden egzemplarz Tesli Model S wymaga prawie 64 kilogramów litu. W 2022 z linii produkcyjnej Tesli zjechało łącznie ponad 1,3 miliona aut. Łączna sprzedaż "elektryków" wszystkich producentów przekroczyła w zeszłym roku 10 milionów.

Poruszając temat bogactwa naturalnego Ukrainy nie sposób ograniczyć się tylko do tego, co znajduje się pod ziemią, czy dnem morza. Jednym z kluczowych aspektów działań wojennych była i jest tzw. umowa zbożowa. Wokół tego tematu toczyły się niedawne spory na linii Warszawa-Kijów, bezpośrednio związany z umową jest też "korytarz ziarnowy", który zapewnia eksport ukraińskiego zboża drogą morską z Odessy.

Same gleby nie są jednak wyznacznikiem udanej produkcji, tymczasem w 2021 r. Ukraina dostarczyła 12 proc. światowej produkcji pszenicy, 16 proc. kukurydzy i 18 proc. jęczmienia oraz ponad 46 proc. produkcji oleju słonecznikowego (za SecDev). Takie statystyki są możliwe dopiero po włączeniu do równania odpowiedniej infrastruktury (choć z pewnością technologia rolnicza na Ukrainie nie jest światowym liderem innowacji w tej dziedzinie). Zarówno w przypadku plonów jak i złóż osprzęt niezbędny do ich wydobycia czy produkcji, jest łakomym kąskiem dla okupanta.

Przewrotnie można powiedzieć, że "jeżeli nie do końca wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze". Tragiczna decyzja o inwazji na pewno nie została podjęta tylko z powodów ekonomicznych – szczerze mówiąc, gdyby tak się okazało byłby to koronny przykład tego jak bardzo Władimir Putin i jego otoczenie odpłynęło w objęcia alternatywnej rzeczywistości, bo w Rosji od rosyjskiej gospodarki mocniej ucierpiały tylko rodziny zabitych na froncie rosyjskich żołnierzy.