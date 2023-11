Dmitrij Pieskow o cenzurze w czasie wojny. "Powinna obowiązywać"

"Jeśli Rosjanie krytykują ojczyznę, społeczeństwo ich nie zaakceptuje"

Odpowiadając na to pytanie rzecznik Kremla ocenił, że "strach to normalne uczucie, które towarzyszy człowiekowi w pewnych sytuacjach życiowych". Tych, którzy wyjechali z Rosji, nazwał "zdezorientowanymi".

Dmitrij Pieskow: Kreml komunikuje się właściwie. "To oni nie zrozumieli"

- Twierdzenie, że państwo jest winne ich wyjazdom, bo czegoś im nie wyjaśniło, jest błędne. To oni nie zrozumieli, co do nich mówiliśmy i to chyba jest ich problem. Zadaniem państwa nie jest rozwiązywanie tych problemów - oznajmił Pieskow.