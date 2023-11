"Rozkaz ten zainicjowany został przez Dowództwo Zgrupowania Dnipro w celu wprowadzenia Sił Zbrojnych Ukrainy w błąd, co do prawdziwego zamiaru dowództwa na tym obszarze. Na podstawie otrzymanego rozkazu personel został załadowany do transportu drogowego bez odpowiedniego wyposażenia" - napisano w komunikacie.