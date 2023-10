"Ataki na most Krymski będą kontynuowane aż do jego zniszczenia" - to słowa Kyryło Budanova, szefa ukraińskiego wywiadu. Do tej pory na most przeprowadzono dwa duże ataki, jeden z nich sprawił, że część konstrukcji zniknęła pod wodami Cieśniny Kerczeńskiej. Co ciekawe, żaden nie został przeprowadzony z wykorzystaniem rakiet. To może niedługo ulec zmianie. Dlaczego most Krymski jest tak ważnym celem dla Ukraińców? Co zrobi Putin, jeśli uda się go zniszczyć? 8 października mija rok od pierwszego udanego ataku na przeprawę.