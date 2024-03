"W ośrodku szkoleniowym Pułku zakończyło się szkolenie kolejnej grupy rekrutów . W ramach uroczystej ceremonii wręczono im świadectwa wojskowe i broń. Jest to ostatni krok dla rekrutów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i podpisali kontrakt z Siłami Zbrojnymi. Teraz są pełnoprawnymi wojskowymi, gotowymi do wykonywania zadań technicznych i bojowych" - czytamy w dołączonym komunikacie.

Wojna w Ukrainie. Pułk Kalinowskiego rośnie w siłę. "Dobijemy Łukaszenkę"

- Do tej pory byłem oficerem białoruskiej armii, gdzie zastała mnie pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę. Ten koszmar, który zastałem w armii, stosunek Rosjan do tej historii, to zmotywowało mnie do tego, by przestać być obojętnym - stwierdził.