Ukraina. Atak na "Nowoczerkask". "Liczba zabitych jest większa"

- Takie okręty zwykle nie pozostają bez załogi. I choć w chwili ataku stacjonował w porcie, to na pokładzie musiała znajdować się całkiem spora część załogi, a liczy ona około 80 osób. Mogło być ich nawet więcej, jeżeli wliczyć w to ludzi z zewnątrz - powiedział Dmytro Pletenczuk w rozmowie z Radiem Swoboda.

Zdaniem Pletenczuka, zatonięcie "Nowoczerkaska" to dla Moskwy "poważna utrata narzędzi logistycznych". Twierdzi tak, ponieważ wskutek ukraińskich ataków Most Krymski uległ uszkodzeniu, dlatego Rosjanie nie wykorzystują go obecnie do celów militarnych - zamiast tego do transportu amunicji na południowy odcinek frontu mają używać głównie jednostek Floty Czarnomorskiej.