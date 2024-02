14 lutego rzeczniczka prasowa polityka Kira Jarmysz informowała, że opozycjonista trafił do karceru po raz 27. podczas swojej odsiadki.

Aleksiej Nawalny nie żyje. "Nagle stracił przytomność"

Aleksiej Nawalny zmarł. Komunikat służby więziennej

Pod koniec grudnia rosyjski opozycjonista został przeniesiony do kolonii w Arktyce . Jego prawnicy dopiero po trzech tygodniach mieli szansę porozmawiać ze swoim klientem. Wcześniej niezależne media i organizacje związane z obroną praw człowieka w Rosji podawały nieoficjalnie, że 47-latek miał zasłabnąć w łagrze, lekarze podali mu kroplówkę.

- Znaleźliśmy Aleksieja Nawalnego. Jest w kolonii karnej nr 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Dzisiaj widział go adwokat. Z Aleksiejem wszystko w porządku - przekazała w Boże Narodzenie rzeczniczka prasowa polityka.

Kolonia karna do której zesłano Nawalnego jest znana pod nazwą "Wilk Polarny" - to jeden z najcięższych zakładów karnych w kraju . Większość tamtejszych więźniów jest skazana za poważne przestępstwa. Zimy są surowe, pod koniec grudnia temperatury wynosiły blisko - 30 stopni Celsjusza.

Aleksiej Nawalny. Wyrok po powrocie do Rosji

Aleksiej Nawalny był głośnym krytykiem Kremla - w przeszłości organizował wielotysięczne demonstracje przeciw putinowskiej Rosji. Do aresztu trafił blisko trzy lata temu, gdy wrócił do Rosji z Niemiec. Na Zachodzie był leczony po próbie zamachu na jego życie. Rosyjski reżim wytoczył wobec polityka liczne sprawy karne, co poskutkowało wyrokami na ponad 30 lat surowego więzienia.