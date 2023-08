24-latek i jego o pięć lat starszy kompan wpadli w niedzielę w ręce białostockiej policji. Są podejrzewani o nieautoryzowane nadawanie kolejowego sygnału radio-stop . W stolicy Podlasia emitowano go w niedzielę o 11:51 i 11:59. Podczas zatrzymania służby zabezpieczyły sprzęt, który mógł posłużyć do "włamania" na kolejowe częstotliwości.

Radio-stop to awaryjny "hamulec na odległość" zatrzymujący pociągi na trasie, jeśli np. dyżurny ruchu wykryje niebezpieczeństwo. Służby sprawdzają, ile fałszywych sygnałów, które od piątkowego wieczoru utrudniają funkcjonowanie kolei w naszym kraju, rozesłali zatrzymani pod koniec weekendu. Okazuje się bowiem, że już po ich schwytaniu radio-stop nadano we Wrocławiu.

Kto ma dostęp do częstotliwości PKP? Nie tylko pracownicy kolei

Obecny, analogowy system radiowy, służący m.in. do nadawania radio-stopu i system zarządzania ruchem kolejowym to jednak nie synonimy. Kolejarze i miłośnicy tego środka transportu dobrze wiedzą, że s przęt radiowy, który jest w stanie "podpiąć" się do sieci używanej przez PKP PLK, można z łatwością kupić przykładowo w internecie .

"Nie ma dnia, by na kolei nie pojawił się nieautoryzowany sygnał"

Okazji do kupienia radiotelefonu czy też innego sprzętu kolejowego jest w sieci więcej. - Jeśli ktoś ma podstawową wiedzę, nie jest dla niego problemem, by nadawać coś na częstotliwościach używanych przez kolej - mówi Interii Piotr Rachwalski, dziś szef PKM Świerklaniec, a w przeszłości m.in. prezes Kolei Dolnośląskich.

- To ograniczenie utrudnia działanie, gdy ktoś chce wysłać jakiś nieautoryzowany sygnał. Ale na kolei nie ma dnia, by taki się nie pojawił. Czasami sprawcy robią to, aby uzyskać atencję, by o nich mówić - dodaje Piotr Rachwalski.