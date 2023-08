Ruch zablokowany był przez cztery godziny. Ok. 9:30 wznowiono go na pozostałych torach, ale jeden z nich pozostał nieczynny. Nie wiadomo, ile czasu potrwa jego naprawa. Awaria spowodowała opóźnienia pociągów .

Lubuskie: Awaria na kolei. Zablokowana trasa Warszawa-Berlin

Wypadek pod Skierniewicami. Zderzenie dwóch pociągów