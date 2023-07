Miniony tydzień - mimo tego, że czołówka szła łeb w łeb - należał do Michała Kołodziejczaka, który porównywał ceny malin. Z kolei pod względem partyjnym na pierwszym miejscu znalazła się Platforma Obywatelska ze swoją krytyką polityki PiS w odniesieniu do nowo otwartego tunelu pod Świną.

Najnowsze zestawienie otwiera lewa strona sceny politycznej, która w minionych tygodniach nie zaliczała na TikToku najlepszych rezultatów. Debiutantów brak, ale triumfująca dotychczas Konfederacja ponownie notuje słabsze wyniki niż dotychczas.

Wanda Nowicka wyraźną liderką na TikToku. Pozostałe miejsca zgarniają Konfederaci

Na pierwszym miejscu wśród polityków znalazła się Wanda Nowicka. Była wicemarszałek Sejmu odniosła się w swojej rolce do niedzielnych wydarzeń na Jasnej Górze, gdzie Prawo i Sprawiedliwość - wraz ze środowiskami Radia Maryja - zorganizowało nabożeństwo. Nowicka nazwała spotkanie "najdroższą imprezą w Polsce".

- Funkcjonariusze PiS bawią się na Jasnej Górze z kościelnymi hierarchami, ale oczywiście nie za darmo. Oni dadzą PiS-owi pole do szerzenia propagandy. A PiS? - pyta posłanka Nowej Lewicy.

W opinii Nowickiej partia rządząca w 2023 roku przeznaczy rekordową kwotę w wysokości 216 mln złotych na Fundusz Kościelny, a pieniądze popłyną z kieszeni podatników. - I co, zgadzacie się na to? - dopytuje.

Materiał wyświetlono 1,1 mln razy.

TikTok

Kolejną pozycję zajął Janusz Korwin-Mikke, który skrytykował zakupy wojskowe rządu PiS. - Polska kupiła w USA za gotówkę, o ile wiem, samoloty F-35 i Abramsy. Mają być dostarczone w roku 2025 i 2026. Jaka wojna będzie w 2026 roku? - dopytywał.

Następnie zadał dwa pytanie: czy zakupiony sprzęt zostanie przekazany Ukrainie oraz pozyskane przez rząd rakiety Patriot będą kontrolowane przez Warszawę czy też przez Waszyngton.

Rolka byłego lidera Nowej Nadziei - wcześniej partii KORWiN - zdobyła 548,3 tys. wyświetleń.

TikTok

Na ostatnim miejscu podium znalazł się Krzysztof Bosak, który podjął temat zamieszek we Francji.

- Spłonęło kilka tysięcy budynków, tysiące samochodów, 700 rannych policjantów, 35 strażaków - w tym jeden nie żyje - zaatakowano prywatne domy samorządowców - wyliczał lider Konfederacji.

Zdaniem prezesa Ruchu Narodowego ludzie, którzy się tego dopuścili, "nienawidzą i nie respektują Francji".

- Nie ma w tym innej logiki niż pokazanie gospodarzom kraju, w którym się żyje, że ma się za nic dorobek poprzednich pokoleń - ocenia i podkreśla, że odpowiedzialni za to są ludzie, którzy zostali zaproszeni do Francji w ramach tzw. polityki otwartych granic, do jakiej zmuszana jest teraz Polska.

Na koniec skrytykował Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego za hipokryzję.

Rolkę odtworzono 508,9 tys. razy.

TikTok

Partie polityczne na TikToku: Lewica wraca na przód. PSL przed Konfederacją

Na rynku partii politycznych na czele znalazła się Lewica. Na nagraniu widzimy Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że politycy obecnej partii rządzącej "poniosą odpowiedzialność za swoje czyny i zaniechania".

- Beata Szydło za nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 3 grudnia 2015 roku. Andrzej Duda złamał Konstytucję, podpisując ustawę o wpływach rosyjskich - za to będzie Trybunał Stanu. Mateusz Morawiecki odpowie za wybory kopertowe - wyliczał lider Nowej Lewicy.

Jak dodał, "lista oskarżonych nie byłaby pełna bez wicepremiera Jacka Sasina". - 76 507 400 złotych - tyle według NIK kosztowały nas wybory, które się nie odbyły - skwitował, co wyświetlono 102,4 tys. razy.

TikTok

Drugą pozycję zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe ze swoim krótkim filmikiem na temat cen malin.

- Kilogram malin w supermarkecie kosztuje 56 złotych. Ja za taki kilogram dostaję w skupie cztery złote - skwitował młody rolnik na nagraniu, które zdobyło 98,4 tys. wyświetleń.

TikTok

Ostatnie miejsce zajęła Konfederacja, która skontrowała wypowiedź posłanki Nowej Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Parlamentarzystka dziwiła się podczas konwencji swojej partii, że młodzi mężczyźni głosują na formacje Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. - Co takie ma wam do zaoferowania Mentzen? - zastanawia się Dziemianowicz-Bąk.

Następnie pokazano promocyjny film ze zjazdu Konfederacji z 24 czerwca. Podczas nagrania wypowiadali się Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Michał Wawer czy Janusz Korwin-Mikke, którzy przekonywali, dlaczego warto głosować na ich ugrupowanie.

Materiał odtworzono 96,4 tys. razy.

TikTok

TikTok: Słabnąca pozycja Konfederacji

Powrót Lewicy na pierwsze pozycje w zestawieniach Interii zbiega się z momentem, kiedy Konfederacja i jej politycy - choć wciąż notują sporą liczbę wyświetleń pod swoimi pojedynczymi materiałami w porównaniu do innych ugrupowań - zdobywają wyraźnie mniejszą liczbę odtworzeń niż miało to miejsce wcześniej.

Powyższy trend widać w zestawieniu z poprzednimi klasyfikacjami TikToka na Interii. Symptomatyczny jest również - po raz kolejny - brak Sławomira Mentzena w cotygodniowym rankingu.

Na dotychczasową dużą popularność Konfederacji na TikToku wpływa także fakt, że jako jedyna partia prowadzi dwa oficjalne konta na popularnej aplikacji. Gdyby nie drugie konto, formacja nie zdobyłaby trzeciego miejsca wśród partii - ta pozycja przypadłaby Prawu i Sprawiedliwości.

Równie słabo widoczny jest obecnie Donald Tusk, który wcześniej nierzadko notował pod swoimi filmikami wyświetlenia dobijające do miliona, bądź nawet je przekraczające. Dużo aktywniejsze stało się natomiast konto Platformy Obywatelskiej, która coraz częściej i regularniej zaczyna wypuszczać nowe klipy.