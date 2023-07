Gwałtowne zamieszki we Francji. Tłum walczy z policją, gigantyczne zniszczenia

Sytuacja we Francji coraz bardziej eskaluje. W sobotę, dzień pogrzebu 17-latka zastrzelonego przez policjanta, dochodzi do kolejnej serii zniszczeń i ulicznych walk z policją. Co więcej, "przy okazji" protestów dochodzi też do rajdów grup ludzi, którzy wdzierają się do sklepów i kradną z nich asortyment.

Zdjęcie Zamieszki w Marsylii / CLEMENT MAHOUDEAU / AFP