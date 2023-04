Wysokie ceny dają się we znaki niemal wszystkim Polakom, a potwierdzają to kolejne sondaże.

O wysokie ceny produktów Bogdan Rymanowski pytał w poniedziałek Annę Moskwę. Minister klimatu i środowiska wystąpiła w "Gościu Wydarzeń" i zaskoczyła odpowiedzią. - Robimy zakupy poza siecią, w lokalnym sklepie, gdzie ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy wdzięczni lokalnemu dostawcy - stwierdziła. Słowa Moskwy zadziwiły polityków, telewidzów i internautów. Wielu z nich chciało się dowiedzieć, gdzie znajduje się ten miejsce, w którym ceny nie rosną.

Gdzie kupują państwo Moskwa? Ustalenia Interii i Polsat News

Interia i Polsat News znalazły sklep, w którym zakupy robią państwo Moskwa - to sklep "Stefan". Jeden z mieszkańców Lesznowoli, który zna właścicieli, mówi nam tak: - Pani minister jest tu często widywana, wiemy kim jest. Powiem krótko: wszyscy ciągle sprawdzają tu ceny, właściciel sklepu również. Cały czas jest drożej - rozkłada ręce rozmówca Interii i Polsat News. - Dlatego to, co mówią politycy w telewizji, można między bajki włożyć. Szkoda słów - wzrusza ramionami.

Tuż obok mieści się drugi sklep - "Bonus", ale polityk PiS raczej go omija. Jak usłyszeliśmy, "tej pani tu nigdy nie było". - Czy nie drożeje? No jak nie! Drożeje wszystko - usłyszeliśmy od sprzedawczyni.

Z właścicielem "Stefana", w którym robi zakupy pani minister rozmawiała reporterka Polsat News: - Pracownicy sklepu potwierdzają, że w sklepie zakupy robią minister Moskwa i jej mąż. Ale zaznaczają, że ceny wzrosły. Sami właściciele przyznają, że podwyżek nie dało się uniknąć, choćby ze względu na rosnące ceny energii - przekazała na antenie Magdalena Pernet. - Ceny muszą iść do góry. Opłaty za pracownika, ZUS, energia elektryczna - wyliczał Stefan Strzelczyk, właściciel sklepu. Podkreślał też, że w Polsce panuje inflacja, więc podwyżek nie da się uniknąć.

Badania potwierdzają gwałtowny wzrost cen

Tymczasem według raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych), w marcu średnio ceny w takich placówkach wzrosły o 23,7 proc. rok do roku.

Ceny w sklepie, w którym zakupy robi Anna Moskwa:

masło - 8,90 zł

ser żółty edam - 44 zł/kg

chleb - 5,60 zł

kiełbasa podwawelska - 33,20 zł/kg

mleko - 5,30 zł

kajzerka - 0,80 zł

Współpraca: Polsat News