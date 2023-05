Dzisiaj w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce odbędą się egzaminy w dwóch wersjach. "Starą maturę" - czyli tę w formule 2015 napiszą głównie absolwenci techników, których reforma edukacji PiS - przywracająca ośmioletnie podstawówki i czteroletnie licea i pięcioletnie technika - nie objęła. "Nowa matura" w formule 2023 skierowana jest do osób, które skończyły czteroletnie licea.

Arkusze CKE formuły 2015 będą oznaczone kolorem pomarańczowym, z kolei maturę w formule 2023 wyróżnia kolor fioletowy. Jeśli uczeń otrzyma niewłaściwy arkusz, powinien to od razu zgłosić członkom komisji egzaminacyjnej. Wówczas otrzyma właściwy egzemplarz. Egzaminy w obu formułach różnią się od siebie.

Reklama

Matura 2023. Obawy o zbyt trudny język polski

Zmiany pojawiły się w przypadku matury w formule 2023. Największe modyfikacje dotyczą języka polskiego. Matura pisemna została wydłużona do 240 minut i będzie się składać nie z dwóch (jak dotychczas), a z trzech części: język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca), test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) oraz wypracowanie.

Poloniści, z którymi rozmawiała Interia, obawiali się, że nowa matura jest zbyt wymagająca. - Mam obawy, że nawet 30-50 proc. maturzystów może tej matury nie zdać - komentowała nauczycielka Aleksandra Korczak.

Centralna Komisja Egzaminacyjna uspokaja. - Wszystkie osoby, które rzetelnie przygotowywały się do matury, na pewno ją zdadzą. Tym bardziej, że egzamin z języka polskiego w nowej formule ma kilka rozwiązań, które nie są stosowane w tej starej. Zasadniczy ukłon w stronę maturzystów polega na tym, że o ile w formule dotychczasowej maturzysta, który popełnił błąd kardynalny, otrzymywał 0 punktów za wypracowanie i nie zdawał matury, o tyle w nowej formule nawet w przypadku 0 punktów za wypracowanie, maturzysta może nadal egzamin zdać. Liczba punktów, którą abiturient może zdobyć za rozwiązanie zadań w części pierwszej i drugiej, pozwala uzyskać więcej niż 30 proc. - powiedział Interii dyrektor CKE Marcin Smolik.

CKE zapewnia również, że nowa matura z polskiego jest przygotowana tak, by nie egzaminować z detali, lecz tego co najistotniejsze. - Nawet jeśli na teście historyczno-literackim sprawdzamy znajomość pojęć literackich, czy odczytywanie sensu utworów, to naprawdę nikt nie oczekuje, że maturzysta będzie je znał słowo w słowo na pamięć - deklarował Smolik.

Matura 2023. Terminy

Pisemna matura z języka polskiego jest egzaminem obowiązkowym. Rozpoczyna się o godz. 9:00 i potrwa: 170 minut w przypadku matury w formule 2015, oraz 240 minut w przypadku formuły 2023. W kolejnych dniach abiturienci zmierzą się z językiem obcym nowożytnym (5 maja) - najwięcej osób będzie zdawać angielski - oraz z matematyką (8 maja). Co zmieni się w tym roku na maturze z matematyki czytaj tutaj

Pozostałe egzaminy odbędą się w kolejnych dniach. Maturzystów informujemy, że codziennie w Interii po zakończonych egzaminach będziemy publikowali arkusze CKE i wraz z proponowanymi rozwiązaniami, nad którymi pracują nasi eksperci.

Harmonogram matury 2023. Sprawdź tutaj

Zdjęcie Od 4 maja w Interii znajdziecie arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami / INTERIA.PL

Nowa matura 2023. Co zrobić, żeby zdać?

Każdy maturzysta musi w tym roku podejść do czterech egzaminów w części pisemnej: z języka polskiego (poziom podstawowy)‎, z matematyki (poziom podstawowym)‎, z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy)‎ oraz z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Na tym nie koniec. Po pandemicznej przerwie powróciły obowiązkowe matury ustne: z języka polskiego i z języka obcego nowożytnego (obie bez określania poziomu). W przypadku przedmiotów na poziomie podstawowym, żeby zdać, trzeba uzyskać minimum 30 proc. zarówno w przypadku egzaminu pisemnego jak i ustnego.

W tym roku na maturach w obu formułach przedmiot dodatkowy nie ma minimalnej liczby punktów, którą trzeba uzyskać. Konieczne jest wyłącznie podejście do egzaminu.

Wyniki matury 2023 zostaną w całej Polsce ogłoszone 7 lipca.

Matura 2023. Jak będą liczone punkty? Sprawdź!