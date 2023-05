Matura z angielskiego. Uczniowie szczerze o poziomie egzaminu

- Angielski standardowo bardzo prosty, zero zaskoczeń - mówi Interii Miłosz z Katowic, tegoroczny maturzysta. Inna maturzystka, Celina, komentuje, że ten egzamin to "tylko formalność". Wiemy, co było w arkuszu.

Zdjęcie Matura 2023, angielski. Jak poradzili sobie maturzyści? / Tomasz Jastrzębowski / Reporter